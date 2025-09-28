ВС РФ выбили украинские войска с позиций на крупнейшем угольном предприятии ДНР

Российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления „Покровское“», — заявил Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на этот участок фронта, пытаясь стабилизировать ситуацию.
Ранее российские военные установили контроль над шахтой № 2 вблизи Котлино. Этот населенный пункт имеет важное значение, так как через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.
