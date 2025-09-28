ВС РФ выбили украинские войска с позиций на крупнейшем угольном предприятии ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска продолжают продвижение в районе Красноармейска
Российские войска продолжают продвижение в районе Красноармейска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления „Покровское“», — заявил Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на этот участок фронта, пытаясь стабилизировать ситуацию.

Ранее российские военные установили контроль над шахтой № 2 вблизи Котлино. Этот населенный пункт имеет важное значение, так как через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления „Покровское“», — заявил Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на этот участок фронта, пытаясь стабилизировать ситуацию. Ранее российские военные установили контроль над шахтой № 2 вблизи Котлино. Этот населенный пункт имеет важное значение, так как через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...