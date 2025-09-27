27 сентября 2025

Свердловский водитель вылетел в кювет и насмерть разбился. Фото

В ДТП на трассе в Свердловской области погибли двое жителей поселка Маслово
В Свердловской области на автодороге Старая Сама — Маслово машина Honda Civic, которым управлял 56-летний житель поселка Маслово, вылетел с трассы и врезался в деревья. В результате аварии водитель и его 52-летняя пассажирка погибли на месте, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«Утром 28 сентября на автодороге Старая Сама — Маслово произошло смертельное ДТП. Автомобиль „Honda Civic“, за рулем которого находился 56-летний водитель с 23-летним стажем, съехал с дороги и наехал на деревья. В результате аварии водитель и 52-летняя пассажирка, жители поселка Маслово, погибли на месте, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности», — написали дорожники в своем telegram-канале. 

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и эксперты. Установлено, что водитель имел 23-летний стаж управления автомобилем. Госавтоинспекция Свердловской области обращается к водителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом времени суток и состояния дороги, а также обязательно использовать ремни безопасности всеми находящимися в автомобиле.

