Путин отправил венок на прощание с Кеосаяном

Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщают РИА Новости.

«Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном», — сказано в сообщении агентства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что венок украшен лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации».

Кроме того сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с телеведущим. Ранее «Царьград» писал о кончине Кеосаяна в возрасте 59 лет. В конце декабря 2024 года у Кеосаяна неожиданно произошла остановка сердца, в результате чего он перенес клиническую смерть и был введен в состояние комы. 

Тигран Кеосаян — обладатель почетных званий заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и заслуженного артиста России. Его профессиональная деятельность охватывала режиссуру, актерское мастерство, продюсирование и телеведущую. Наибольшую популярность Кеосаян приобрел благодаря авторскому телепроекту «Международная пилорама», а также участию в создании различных кинолент и телевизионных программ.

