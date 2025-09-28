Путин отправил венок на прощание с Кеосаяном

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщают РИА Новости.
«Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном», — сказано в сообщении агентства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что венок украшен лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации».
Кроме того сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с телеведущим. Ранее «Царьград» писал о кончине Кеосаяна в возрасте 59 лет. В конце декабря 2024 года у Кеосаяна неожиданно произошла остановка сердца, в результате чего он перенес клиническую смерть и был введен в состояние комы.
Тигран Кеосаян — обладатель почетных званий заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и заслуженного артиста России. Его профессиональная деятельность охватывала режиссуру, актерское мастерство, продюсирование и телеведущую. Наибольшую популярность Кеосаян приобрел благодаря авторскому телепроекту «Международная пилорама», а также участию в создании различных кинолент и телевизионных программ.
