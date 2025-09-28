«Бравый вояка»: Песков ответил на угрозы Зеленского «ударить по Кремлю»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по Кремлю направлены на то, чтобы убедить европейских партнеров в своих успехах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается.
«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
По его словам, киевские власти пытаются продемонстрировать решимость западным союзникам, однако реальная ситуация на фронте этому противоречит. Он добавил, что обсуждать угрозы атаковать Кремль не имеет смысла, так как российский президент уже высказывался по этому поводу.
Ранее Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы, заявив, что в Кремле должны быть готовы к блэкауту. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал ему успокоиться с угрозами. Песков, в свою очередь, отметил, что Зеленский делает угрозы, чтобы показать Европе свою воинственность, передает RT.
