В Сланцевском районе Ленинградской области суд поддержал ходатайство о заключении под стражу 54-летнего мужчину. Он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели нескольких жителей района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
«... суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 ноября 2025 года», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.
С 24 сентября в городе Сланцы и деревне Гостицы были зафиксированы случаи смертельных отравлений в результате употребления суррогатного алкоголя. Согласно актуальной информации, количество жертв увеличилось до 25 человек, еще трое пострадавших с тяжелыми отравлениями доставлены в больницу.
Ранее судом были арестованы двое подозреваемых: женщина 1964 года рождения и мужчина 1946 года рождения, пишет RT. Следственные органы считают, что женщина занималась закупкой и хранением поддельного алкоголя, после чего передавала его мужчине, который продавал суррогатную продукцию.
