Еще два мирных жителя Белгородской области стали жертвами атак ВСУ

Два жителя Белгородской области погибли в результате атак ВСУ. Один мужчина скончался в больнице после ранения, полученного при взрыве FPV-дрона, другой — подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», — отметил Гладков в своем официальном telegram-канале.
По словам главы региона, второй случай произошел в селе Репяховка Краснояружского района, где местный житель погиб при подрыве на взрывном устройстве. Губернатор призвал жителей региона не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них по номеру 112.
Ранее в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали два мирных жителя и двое военнослужащих. Удары пришлись на поселок Красная Яруга и село Зозули. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Красной Яруге ранены два человека: мужчине проводят операцию, женщина получает помощь с осколочными ранениями. В селе Зозули двое военнослужащих пострадали от минно-взрывных и баротравм во время выполнения задач и обратились за помощью в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Оба будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.
