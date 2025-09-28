В Тверской области муж и жена смертельно отравились грибами

В Тверской области супруги из города Бологое скончались после отравления маринованными грибами, которые им подарили соседи. Трагедия произошла 23 сентября: 47-летний мужчина умер по пути в больницу, его 43-летную жену также спасти не удалось, несмотря на помощь врачей. У пары остались двое детей — 11-летняя дочь и взрослый сын, служащий в армии.
«Семья из Тверской области насмерть отравилась грибами», — пишет telegram-канал Baza. По данным источника, инцидент произошел в городе Бологое. Супруги сразу почувствовали себя плохо после употребления грибов. Их экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось.
По данным экспертизы, причиной смерти стало отравление токсическим веществом, содержащимся в грибах. После трагедии сотрудники полиции осмотрели квартиру семьи и изъяли остатки грибов для анализа. Знакомые семьи рассказали, что для всех это стало большим потрясением. Прощание с супругами прошло 26 сентября.
