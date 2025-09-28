В Тверской области муж и жена смертельно отравились грибами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время проводится экспертиза грибов, которыми насмерть отравилась семья из Бологого
В настоящее время проводится экспертиза грибов, которыми насмерть отравилась семья из Бологого Фото:

В Тверской области супруги из города Бологое скончались после отравления маринованными грибами, которые им подарили соседи. Трагедия произошла 23 сентября: 47-летний мужчина умер по пути в больницу, его 43-летную жену также спасти не удалось, несмотря на помощь врачей. У пары остались двое детей — 11-летняя дочь и взрослый сын, служащий в армии.

«Семья из Тверской области насмерть отравилась грибами», — пишет telegram-канал Baza. По данным источника, инцидент произошел в городе Бологое. Супруги сразу почувствовали себя плохо после употребления грибов. Их экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось. 

По данным экспертизы, причиной смерти стало отравление токсическим веществом, содержащимся в грибах. После трагедии сотрудники полиции осмотрели квартиру семьи и изъяли остатки грибов для анализа. Знакомые семьи рассказали, что для всех это стало большим потрясением. Прощание с супругами прошло 26 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тверской области супруги из города Бологое скончались после отравления маринованными грибами, которые им подарили соседи. Трагедия произошла 23 сентября: 47-летний мужчина умер по пути в больницу, его 43-летную жену также спасти не удалось, несмотря на помощь врачей. У пары остались двое детей — 11-летняя дочь и взрослый сын, служащий в армии. «Семья из Тверской области насмерть отравилась грибами», — пишет telegram-канал Baza. По данным источника, инцидент произошел в городе Бологое. Супруги сразу почувствовали себя плохо после употребления грибов. Их экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось.  По данным экспертизы, причиной смерти стало отравление токсическим веществом, содержащимся в грибах. После трагедии сотрудники полиции осмотрели квартиру семьи и изъяли остатки грибов для анализа. Знакомые семьи рассказали, что для всех это стало большим потрясением. Прощание с супругами прошло 26 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...