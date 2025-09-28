Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися — по состоянию на 14:30 28 сентября явка превысила установленный законом минимум. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны. Согласно официальным данным, в голосовании приняли участие 966 461 гражданин, что составляет 33,24% от общего числа избирателей.
«Общая явка избирателей — 966 461», — говорится на сайте ЦИК. По данным комиссии, к 14:30 по местному времени проголосовали свыше 33% внесенных в списки избирателей, что позволило признать парламентские выборы состоявшимися.
В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, в ходе которых 101 мандат оспаривают 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата — всего 23 участника. Для признания выборов состоявшимися необходима явка не менее трети избирателей. Проходной барьер составляет 2% для независимых, 5% для партий и 7% для блоков.
