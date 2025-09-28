Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем

Симоньян поблагодарила всех, кто молился за ее мужа
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Прощание проходит 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

«Спасибо, что молились, что любили и любите его», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она отметила, что проститься с Кеосаяном могут все желающие, даже если они не были с ним знакомы лично.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года на 60-м году жизни после продолжительной болезни, находясь в коме с декабря 2024 года. За судьбу режиссера переживали его мать Лаура Геворкян, бывшая супруга Алена Хмельницкая и нынешняя жена Маргарита Симоньян.

На церемонию прощания также прибыли его друзья и коллеги. Среди гостей были замечены актеры Юрий Стоянов, Федор Добронравов с сыном, балетмейстер Николай Цискаридзе, глава ДНР Денис Пушилин, медиаменеджер Арам Габрелянов и телеведущая Ирада Зейналова. Многие вспоминают его как очень доброго и светлого человека.

