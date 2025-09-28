Человек большой души, который жил в режиме вспышки: артисты, журналисты и деятели кино прощаются с Кеосаяном

Десятки друзей, коллег и поклонников собрались у Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Среди гостей церемонии — актеры Юрий Стоянов, Федор Добронравов с сыном, балетмейстер Николай Цискаридзе, глава ДНР Денис Пушилин, медиаменеджер Арам Габрелянов и телеведущая Ирада Зейналова. Многие вспоминают его как очень доброго и светлого человека.
О том, каким останется Кеосаян в памяти современников, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский. «Он был очень умным, благородным, добрым и талантливым. Таким он и останется навсегда в нашей памяти. Настоящий человек», — заявил Мединский на церемонии прощания. Его слова приводит telegram-канал RT.
Телеведущая Ирада Зейналова отметила, что испытывала искреннюю симпатию к этому человеку, подчеркнув его уникальное чувство юмора, свойственное кавказцам, а также неподражаемое обаяние, которое, по ее словам, практически невозможно встретить. Народный артист РФ Филипп Киркоров также назвал уход режиссера «большой потерей для всей страны», отметив его вклад в культуру и общественную жизнь.
Медиаменеджер Арам Габрелянов, в свою очередь, отметил, что Тигран Кеосаян был человеком слова, патриотом и отличался бесстрашием. Режиссер Карен Шахназаров подчеркнул, что считает утрату Кеосаяна невосполнимой для себя лично, для культуры и политической жизни страны. По словам Шахназарова, Кеосаян всегда открыто выражал свою позицию, проявляя принципиальность и честность, что выгодно отличало его от других.
Телеведущий Дмитрий Киселев на церемонии отметил уникальную энергетику режиссера. Юморист Евгений Петросян выразил мнение, что страна потеряла большого мастера современности.
Тигран Кеосаян скончался утром 26 сентября 2025 года на 60-м году жизни, после того как в декабре 2024 года пережил клиническую смерть и впал в кому. Ранее жена Кеосаяна и главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что проститься с Тиграном сегодня могут все желающие — двери церкви открыты для всех с 15:00. Соболезнования семье режиссера уже выразили президент России Владимир Путин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие известные политики и общественные деятели.
