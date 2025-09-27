Верховный суд поддержал пермского врача в споре о соцвыплате

Верховный суд РФ встал на сторону анестезиолога-реаниматолога из Пермского края в споре о праве на ежемесячное пособие. В материалах дела указано, что медик из Губахи, работающий в городской больнице №4, столкнулся с отказом Соцфонда России (СФР), который счел, что учреждение не соответствует установленным критериям для выплаты, поскольку расположено в городской черте.
«Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу СФР для дальнейшего рассмотрения. Таким образом, высшая судебная инстанция <...> подтвердила право врача-анестезиолога на ежемесячную, так называемую „путинскую“, социальную поддержку», — на делопроизводство ссылается портал Properm.
В ходе разбирательства установили, что губахинская больница обслуживает не только жителей города, но и значительную часть населения округа. Это было признано достаточным основанием для предоставления истцу соответствующих средств. Аналогичное решение ранее было принято в Пермском краевом суде.
Льгота, о которой идет речь, предусмотрена постановлением правительства РФ от декабря 2022 года. Окончательное решение суда свидетельствует, что сейчас медицинские работники, фактически оказывающие помощь сельскому населению, могут рассчитывать на меры социальной поддержки вне зависимости от формального адреса учреждения.
