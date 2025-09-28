В Москве загорелись «Восточные бани»

В Москве вечером 28 сентября произошел крупный пожар в банном комплексе «Восточные бани» на улице 9 Мая. По данным telegram-канала «112», возгорание началось на крыше и втором этаже здания, огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате частично обрушилась кровля на площади 10 квадратных метров. Информацию о происшествии подтвердили в Главном управлении МЧС России по Москве.
«На востоке Москвы огнеборцы МЧС России тушат пожар. Возгорание произошло в административном трехэтажном здании, частично обрушилась кровля. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в telegram-канале МЧС Москвы. В ведомстве уточнили, что пожар был оперативно локализован силами пожарно-спасательных подразделений.
К тушению пожара были привлечены около 50 специалистов и 16 единиц техники. На месте происшествия продолжаются работы по проливке и разбору конструкций для предотвращения повторного возгорания. По предварительным данным, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Причины пожара устанавливаются специалистами.
