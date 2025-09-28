Альпинисты застряли на Эльбрусе на высоте 5300 м, один из них травмирован

Три альпиниста из Белгорода застряли на высоте 5300 метров при спуске с Эльбруса, один из них получил травму ноги. По данным telegram-каналов, группа не регистрировала маршрут перед восхождением, но смогла вызвать помощь.
«Один из альпинистов травмировал ногу при спуске, они застряли на высоте 5300 метров и не могут продолжать движение самостоятельно», — передает telegram-канал Shot. Сейчас спасатели МЧС готовят поисково-спасательную операцию. Сложные погодные условия могут затруднить эвакуацию. Состояние двух других участников оценивается как стабильное, однако они не могут покинуть место происшествия без помощи.
Ранее на Эльбрусе произошел обрыв канатной дороги, в результате чего погибли три человека. До этого в горах был найден погибшим пропавший белорусский турист. В августе российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на высоте более 7000 метров в горах Киргизии и, по предварительным данным, погибла в начале сентября. Официального подтверждения ее смерти пока нет — это станет возможным только после эвакуации тела.
