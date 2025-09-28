«Прощать людей — самое важное»: Кеосаян в своем последнем интервью — о семье, творчестве и личной жизни

Режиссер и актер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет после тяжелой болезни, а прощание с ним прошло 28 сентября в Москве. В память о нем на телеканале «Россия 1» вышло интервью в программе «Судьба человека», записанное незадолго до того, как Кеосаян впал в кому. Во время общения с ведущим Борисом Корчевников он поделился откровенными мыслями о семье, карьере, отце и гражданской позиции. Чем именно поделился режиссер — в материале URA.RU.
О семье и внуках
Кеосаян поделился радостью от общения с внуками и отметил, что именно они заняли особое место в его жизни. Он признался, что благодаря этому заново открыл для себя семью и понял, почему все так любят бабушек и дедушек. «Они нас балуют, потому что за своих детей ты реально волнуешься, несешь ответственность. Ты должен воспитать не подонка, а нормального человека, вложить ценности. А вот внуки — другое дело: у них есть родители, и именно они отвечают за все», — пояснил он. По словам режиссера, внуки дарят ему «прозрачную светящуюся безответственность», и главное для него — чтобы ребенок радовался, когда он приходит.
О звании «Заслуженный деятель искусств»
Говоря о звании «Заслуженный деятель искусств», Кеосаян выразил признательность, но с самоиронией. «Ну изначально это очень приятно, потому что это признание со стороны государства моей родины и, безусловно, это является ценностью. Другой вопрос, насколько серьезно я отношусь к себе... в этом смысле надо обладать самоиронией... Чарльз Спенсер Чаплин не был даже заслуженным там Чечено-Ингушской АССР и как то жил... и ты живешь своей жизнью», — отметил он.
Об отце и поступлении во ВГИК
Кеосаян вспомнил тяжелую историю с отцом Эдмондом Кеосаяном и поступлением во ВГИК. «Я считаю, что первый инфаркт обширный у отца во многом был спровоцирован этой ситуацией. Это была история взаимоотношений взрослых людей (конфликт отца Кеосаяна и сценариста Марлена Хуциева), которая ко мне отношения не имела», — сказал он. Позднее он признался, что долго не мог простить Марлену Хуциеву, но момент примирения настал, когда именно Хуциев вручил ему приз на фестивале.
«В этот момент я все простил. Большего наказания судьба не могла придумать». Он также признался: «Мне кажется, я вообще в принципе был единственный человек в истории ВГИКа, будучи сыном кинематографиста, который не поступил во ВГИК с первого раза».
О словах отца перед смертью
Кеосаян рассказал о мудрости отца, открывшейся перед его смертью. «Мы сидели много, очень общались, и он так раскрылся... и он как то мне сказал. Знаешь, надо прощать людей, вы понимаете? Он умер в 57, я на год старше сейчас, вот и это какая-то суммированная была мудрость, которая для меня открыла папу совершенно с другой стороны», — поделился он.
Режиссер заявил, что он мог и сам обидеть людей, но, пользуясь мудростью отца, решал вопросы. «Я следую за папой. Он говорил: „Человека можно обидеть, но потом ты должен также громко, как ты обидел, и при всех извиниться. Не отдельно отвести в сторону, а также громко“». Он отметил, что ему часто пригождался этот совет.
О работе и профессии
Кеосаян подчеркнул любовь к своей профессии: «95% моих возбуждений вербальных, они были связаны с работой, с этим, слава богу, потому что я занимаюсь своим любимым делом. Никогда не предполагал и не мечтал о другой профессии, кроме как режиссура». Вспоминая начало карьеры, Кеосаян рассказывал, что первые клипы рождались буквально от голода и напряжения: «Вот что делает с человеком сила недоедания — я просто открыл рот и рассказал клип, и это стало взрывом».
О начале карьеры в клипах
Кеосаян вспомнил, что в 90-е годы режиссерам приходилось буквально «выживать», и он начал снимать музыкальные клипы. По его словам, это было время, когда «волка ноги кормят», и каждая копейка имела значение. Иногда приходилось работать на пределе, в состоянии полного истощения. Тогда он начал работу со сценаристом Михаилом Хлебородовым.
О своей гражданской позиции
О патриотизме Кеосаян говорил твердо: «Это моя родина, она воюет, когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения. Все мои рефлексии должны быть похоронены. Я должен быть со своей страной, это было заложено от отца».
Об отношениях с Аленой Хмельницкой
О разводе с Аленой Хмельницкой он сказал: «Ты можешь смотреть на жизнь по разному, по другому, но при этом не нарушаешь и не переходишь границ, которые, на мой взгляд, переходят в ранг предательства. И плюс ко всему, конечно, время лечит, время вносит коррективы, безусловно, и двое общих детей. Это самое главное».
О браке с Маргаритой Симоньян
Тигран Кеосаян подробно рассказал, как сложились его отношения с Маргаритой Симоньян. Он признался, что изначально именно он настаивал на официальном оформлении брака, тогда как возлюбленная относилась к этому спокойнее. «Мы по-разному смотрели на сам институт брака. Я больше хотел заключить брак, Рита — меньше», — отметил режиссер.
Решение расписаться они приняли в марте, когда началась СВО. «Это был наш акт против грусти. Мы переглянулись и сказали: „Давай женимся“. В тот момент это стало чем-то большим, чем просто формальностью», — подчеркнул он. Кеосаян добавил, что отношения с Симоньян развивались очень быстро. Уже на третьем свидании он почувствовал, что она стала для него «родственницей».
Со временем к этому добавилось восхищение умственными способностями жены и уважение к ее профессионализму. «Я безусловно восхищаюсь ее умом, ее уникальными способностями. Мы встретились уже взрослыми людьми, со своим бэкграундом, и именно это сделало наш союз прочным», — сказал Кеосаян. По его словам, их брак строится не только на чувствах, но и на уважении и понимании.
