Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном проходит в армянской церкви Святого креста в Москве. На прощание приехали звезды киноиндустрии, политики, друзья и коллеги артиста. Режиссер скончался 26 сентября после девятимесячной комы. Уточняется, что на церемонию траурные венки направили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Среди прибывших на прощание — американский актер Стивен Сигал, представитель МИД России Мария Захарова, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский, глава ДНР Денис Пушилин, а также руководители ведущих федеральных телеканалов, многие друзья семьи. Кроме того, в армянскую церковь Святого креста приехал народный артист России Филипп Киркоров. По его словам, утрата Кеосаяна стала серьезным потрясением для российского культурного сообщества. «Он очень много сделал в творчестве. Он был рупором. Его слушали, к нему прислушивались, его уважали. Жалко. Царство небесное», — приводит слова певца RT.
Участники церемонии отмечают, что Кеосаян всегда поддерживал молодых специалистов и неизменно оставался верен профессиональным ценностям. По словам юмориста Евгения Петросяна, «многие его работы были еще впереди, но, увы, смерть прекратила его удивительную жизнь». Артист добавил, что скорбит вся страна. Журналистка Ирада Зейналова рассказала о последней встрече с режиссером и вспомнила его теплые слова поддержки, пишет RT.
Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть кинорежиссера Тиграна Кеосаяна «большой трагедией для российской культуры и политической жизни», сообщает RT. По словам режиссера, для него уход Кеосаяна стал личной трагедией, поскольку режиссер был еще молод и активно участвовал в жизни страны. Он отметил, что «Тигран занимал ясную и четкую позицию, в отличие от многих наших коллег, которые молчат и ждут, чем дело кончится». Режиссер также подчеркнул, что Кеосаян всегда открыто высказывал свою точку зрения и не боялся защищать ее в публичном пространстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.