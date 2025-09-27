Екатеринбургские баскетболисты одержали фееричную победу

Баскетбольный клуб «Уралмаш» (Екатеринбург) одержал победу над краснодарским «Локомотив-Кубань» в матче открытии Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. Игра завершилась со счетом 86:85 (29:18; 16:20; 14:20; 26:28) в пользу екатеринбургской команды. Матч прошел в Краснодаре.
«Победа в концовке! Отличный старт! Вырываем победу в напряженном матче с „Локо“», — поделился «Уралмаш» в своем telegram-канале.
Ключевым моментом встречи стал бросок американского атакующего защитника Гарретта Нэвелса, который принес уральской команде победу за секунды до финальной сирены. В составе команды из Краснодара наиболее результативным игроком был отмечен нападающий Антон Квитковских, который по ходу встречи установил собственный рекорд по набранным очкам в рамках Единой лиги.
