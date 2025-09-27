В Екатеринбурге пожарные спасли десять человек из горящего жилого дома на улице Коминтерна, трое детей в результате пожара получило отравление продуктами горения. Об этом сообщило МЧС Свердловской области.
«Днем в пожарно-спасательную службу Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре 4-этажном жилом доме по улице Коминтерна... Огнеборцами из дома с помощью спасательных устройств спасены 10 человек... В результате пожара отравление продуктами горения получили трое детей, они госпитализированы в медицинское учреждение», — написали представители ведомства в telegram-канале. Дети были госпитализированы в медицинское учреждение.
Пожар произошел в квартире на втором этаже четырехэтажного дома, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. В устранении возгорания участвовали 19 сотрудников пожарно-спасательной службы и семь единиц спецтехники. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания, работает дознаватель МЧС.
