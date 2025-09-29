Против журналистки Ксении Лариной* возбуждено дело

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева, признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — написали в telegram-канале СК. Баршева сейчас находится за пределами России.
Следствие полагает, что не позднее марта 2025 года журналистка нарушила требования Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не предоставив в уполномоченный государственный орган сведения, обязательные в соответствии с законодательством. Сейчас рассматривается возможность объявления Баршевой в розыск. Следственные органы продолжают мероприятия по сбору и закреплению доказательств по данному делу.
Ранее Хорошевский суд Москвы принял решение о заочном аресте ЛГБТ-активистки (ЛГБТ-сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено) Александры Казанцевовой (признана Минюстом РФ иноагентом) по обвинению в нарушении установленных для иностранных агентов обязанностей. Сообщается, что суд постановил заключить ее под стражу на срок два месяца, начиная с даты задержания или экстрадиции, передает RT.
