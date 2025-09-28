28 сентября 2025

Пермские энергокомпании перепутали суд, пытаясь оспорить решение ФАС

Сетевые компании Пермского края не хотят возвращать деньги министерству тарифного регулирования и энергетики. Ранее их обязала это сделать ФАС России. Энергокомпании оспаривают решение антимонопольной службы, но обращаются не тот суд. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«ФАС проверила краевое минтарифов. Выявила нарушения и обязала регулятор изъять 2,2 млрд у 10 пермских сетевых компаний. Организации не хотят возвращать деньги и пытаются оспорить решение ФАС в суде. Нюанс в том, что им надо обращаться в Арбитражный суд Москвы, ведь именно там принималось решение об изъятии денег, а сетевики иду в Арбитражный суд Пермского края», — уточнил собеседник агентства.

По данным картотеки суда, решение ФАС уже пытаются оспорить ПКГУП «КЭС», ПКГУП «СКЭС», ООО «ЭСК Парма», ООО «РЭС» и АО «ОРЭС-Прикамья». Источник URA.RU отмечает, что суд приостанавливает исполнение предписания ФАС о возврате денег, хотя не должен в принципе принимать решение в данном вопросе.

