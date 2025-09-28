28 сентября 2025

В Пермском крае назвали профессию, которая обгоняет айтишников по росту зарплат

В Пермском крае зарплаты у строителей растут быстрее, чем у IT-специалистов
Количество вакансий в сфере строительства растет вместе с зарплатой
Количество вакансий в сфере строительства растет вместе с зарплатой Фото:

В Перми с января по август 2025 года предлагаемая заработная плата в сфере строительства и недвижимости выросла на 33%. В ИТ-сфере доход у специалистов, наоборот, снизился на 12%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

«В Пермском крае с начала 2025 года средняя предлагаемая зарплата в строительстве увеличилась на 33% до 107,5 тысячи рублей. При этом спрос со стороны работодателей также вырос на 27%. Для сравнения, в ИТ-сфере предлагаемые зарплаты снизились на 12% до 81,9 тысячи рублей, а число вакансий сократилось на 23%», — сказано в сообщении.

Уточняется, что также выросли зарплаты в рабочих профессиях — на 25%, и в производстве — на 20%. Специалистам этих сфер предлагают в среднем 99,8 тысячи рублей и 93,8 тысячи рублей в месяц соответственно. Кроме ИТ-сферы заметно снизились зарплаты в маркетинге — на 11%.

