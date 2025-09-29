В России досрочно проиндексируют пенсии

В 2026 году в России пенсии будут проиндексированы раньше обычного срока — с 1 января, на уровень, превышающий инфляцию, а общий объем выплат составит почти 13 трлн рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. Решение позволит увеличить средний размер страховых пенсий и повысить социальные выплаты.
"Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января – выше инфляции", — говорится на сайте министерства. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8%.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в России произойдет индексация пенсий. Это повышение затронет всех получателей страховых пенсий по старости, а также граждан, получающих социальные пенсии. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров будет осуществляться в два этапа. Первый этап повышения выплат запланирован на февраль и пройдет с учетом официального уровня инфляции. Второе увеличение пенсий ожидается в апреле, и его размер будет определяться исходя из динамики доходов Социального фонда России.
