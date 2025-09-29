Власти ХМАО проиндексируют зарплаты бюджетников

В Югре врачам и учителям поднимут зарплату почти на 8%
В Югре врачам и учителям поднимут зарплату почти на 8%

В Югре на 7,6% увеличат фонд оплаты труда работников государственных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ. Изменения затронут около 80 тысяч человек, занятых в сферах образования, здравоохранения, культуры и соцобеспечения. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Увеличиваем на 7,6% фонд оплаты труда работников государственных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ. Это изменение коснется порядка 80 тысяч человек, которые трудятся в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения», — отметил губернатор.

Главам городов и районов поручено рассмотреть аналогичные меры для работников муниципальных учреждений. Решение принято для компенсации роста цен и сохранения уровня доходов бюджетников.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 октября 2025 года зарплата работников бюджетных структур вырастет на 7,6%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

