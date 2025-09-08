Кому в октябре проиндексируют зарплату

С 1 октября 2025 года заработная плата сотрудников федеральных учреждений вырастет на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. По его словам, решение принято для компенсации роста потребительских цен и сохранения уровня реальных доходов граждан
Индексация зарплат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских. Также индексация затронет сотрудников силовых ведомств, судебных приставов и работников противопожарной службы. Кого ждет индексация зарплат — в материале URA.RU.
Бюджетникам увеличат зарплату на 7,6%
С 1 октября 2025 года зарплата работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей будет увеличена на 7,6%. Об этом сообщил Алексей Говырин. Он уточнил, что речь идет об индексации в федеральных учреждениях, а не о региональных и муниципальных.
Сотрудников силовых ведомств также коснутся изменения
Пенсии военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи будут проиндексированы на 7,6%. Повышение пенсий напрямую связано с ростом денежного довольствия военнослужащих и силовиков. Этот шаг позволит поддержать уровень жизни военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств в условиях текущей экономической ситуации.
У 80-летних граждан вырастут пенсии
У бывших военных и сотрудников силовых структур также вырастут пенсии с начала октября. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Изменения коснутся и граждан, которым в сентябре исполнится 80 лет. Уточняется, что размер выплат также увеличится на 7,6%. Повышение пенсий произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
Кого еще коснется рост окладов
Оклады работников службы судебных приставов и федеральной противопожарной службы вырастут на 7,6%. Решение принято для сохранения социальной защищенности сотрудников, чьи выплаты зависят от размера оклада. Уточняется, что индексация затронет не только базовые выплаты, но и все надбавки, размер которых привязан к окладу. К ним относятся выплаты за выслугу лет, за квалификацию, за особые условия службы и другие стимулирующие доплаты.
