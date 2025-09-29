Вскрылась неожиданная причина, почему Украина не получит крылатые ракеты Tomahawk от США

Военно-морские силы Украины не располагают кораблями с установками для ракет «Томагавк». Об этом сообщает Army Recognition Group.
«Однако на практике все упирается в способы применения. У Украины нет собственных корабельных пусковых установок для „Томагавков“», — пишет Army Recognition Group. Крылатые ракеты «Томагавк» предназначены для запуска с морских платформ, оснащенных специализированными ячейками вертикального пуска типа Mk-41. Модернизация уже строящихся или заказанных кораблей под такие задачи потребовала бы серьезных технических изменений, сопряженных с большими затратами.
«Томагавки» могут быть запущены с кораблей или подводных лодок стран НАТО, находящихся в акватории Черного моря. Однако этот вариант практически исключен. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, военное присутствие нечерноморских держав в Черном море строго ограничено по времени и тоннажу.
Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность передачи крылатых ракет «Томагавк» странам — членам НАТО, которые впоследствии смогут поставить их Украине. Президент Украины Владимир Зеленский уже обращался к главе США Дональду Трампу с просьбой предоставить эти ракеты в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь окончательное решение о возможных поставках будет приниматься лично руководителем Белого дома.
Крылатые ракеты «Томагавк» на протяжении почти пяти десятилетий занимают ключевое место в арсенале Пентагона и считаются универсальным средством поражения целей. Вооруженные силы США применяли сотни подобных ракет в военных операциях на территории Сирии, Афганистана и Ирака.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.