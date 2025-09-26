Зеленский запросил у Трампа самые мощные американские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой поставить украинским военным крылатые ракеты «Томагавк», которые способны поражать цели на дальних расстояниях. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.
«Высокотехнологичное оружие поможет приблизить переговоры с Россией на тему мирного соглашения», — приводит слова Зеленского иностранное издание. Запрос Украины касается именно ракет «Томагавк», которые до сих пор не передавались Киеву.
В материале отмечается, что судьба просьбы Зеленского пока не определена. Неизвестно, согласится ли Вашингтон на поставку ракет такого класса. США предоставляли Украине только ограниченное количество дальнобойных средств поражения, опасаясь эскалации конфликта.
По оценке экспертов, ракеты «Томагавк» способны поражать цели на расстоянии до 1600 километров, что существенно увеличит возможности украинской армии по нанесению ударов по тылам противника. В то же время, подобная поставка может усилить напряженность в отношениях между США и Россией. Ранее Зеленский угрожал ракетными ударами по Москве, если он получит от США оружие большой дальности, о чем писал RT. Медведев остро отреагировал на слова Зеленского в своих соцсетях.
