Гендиректора МХАТ сняли с должности

Владимир Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снят с должности
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снят с должности Фото:

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности. Об этом сообщает осведомленный источник.

«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького»,— сказал собеседник агентства. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в июле стало известно, что Кехман является должником по кредитам на сумму более 17,8 млрд рублей. Тогда же у него прошли обыски, предположительно, в рамках дела о растрате средств при затянувшейся реконструкции сцены театра. После этого директору МХАТ было предъявлено официальное обвинение. Решение о его отставке могло стать следующим шагом в развитии этой ситуации.

Владимир Кехман проделал значительный профессиональный путь: начиная с поста руководителя банановой компании в 1990-х годах, создателя популярного бренда «Bonanza!» и церковного мецената, он впоследствии занял ключевые позиции в двух известных театрах страны — став директором МХАТа и художественным руководителем Михайловского театра. В период своей работы в театральной сфере Кехман неоднократно выступал с критикой в адрес представителей культурного сообщества, уделял большое внимание развитию театральных коллективов Санкт-Петербурга и Москвы, а также занимался их модернизацией и реконструкцией. При этом в ходе ремонтных работ ему предъявлялись обвинения в нарушениях. О достижениях Кехмана в бизнесе и культуре, уголовных делах и огромном долге — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности. Об этом сообщает осведомленный источник. «Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького»,— сказал собеседник агентства. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в июле стало известно, что Кехман является должником по кредитам на сумму более 17,8 млрд рублей. Тогда же у него прошли обыски, предположительно, в рамках дела о растрате средств при затянувшейся реконструкции сцены театра. После этого директору МХАТ было предъявлено официальное обвинение. Решение о его отставке могло стать следующим шагом в развитии этой ситуации. Владимир Кехман проделал значительный профессиональный путь: начиная с поста руководителя банановой компании в 1990-х годах, создателя популярного бренда «Bonanza!» и церковного мецената, он впоследствии занял ключевые позиции в двух известных театрах страны — став директором МХАТа и художественным руководителем Михайловского театра. В период своей работы в театральной сфере Кехман неоднократно выступал с критикой в адрес представителей культурного сообщества, уделял большое внимание развитию театральных коллективов Санкт-Петербурга и Москвы, а также занимался их модернизацией и реконструкцией. При этом в ходе ремонтных работ ему предъявлялись обвинения в нарушениях. О достижениях Кехмана в бизнесе и культуре, уголовных делах и огромном долге — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...