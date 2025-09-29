Гендиректора МХАТ сняли с должности

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности. Об этом сообщает осведомленный источник.
«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького»,— сказал собеседник агентства. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в июле стало известно, что Кехман является должником по кредитам на сумму более 17,8 млрд рублей. Тогда же у него прошли обыски, предположительно, в рамках дела о растрате средств при затянувшейся реконструкции сцены театра. После этого директору МХАТ было предъявлено официальное обвинение. Решение о его отставке могло стать следующим шагом в развитии этой ситуации.
Владимир Кехман проделал значительный профессиональный путь: начиная с поста руководителя банановой компании в 1990-х годах, создателя популярного бренда «Bonanza!» и церковного мецената, он впоследствии занял ключевые позиции в двух известных театрах страны — став директором МХАТа и художественным руководителем Михайловского театра. В период своей работы в театральной сфере Кехман неоднократно выступал с критикой в адрес представителей культурного сообщества, уделял большое внимание развитию театральных коллективов Санкт-Петербурга и Москвы, а также занимался их модернизацией и реконструкцией. При этом в ходе ремонтных работ ему предъявлялись обвинения в нарушениях. О достижениях Кехмана в бизнесе и культуре, уголовных делах и огромном долге — в материале URA.RU.
