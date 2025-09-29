Глава Росгвардии по Северной Осетии генерал Голота задержан за взятку

Генерал-майор полиции Валерий Голота, начальник Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия — Алания, задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили оперативные службы.
«Генерал Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу», — сказал собеседник ТАСС. Дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Валерий Голота родился в 1967 году в Минеральных Водах. В 1988 году он окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище имени С.М. Кирова, а в 2003 году получил юридическое образование в Московском гуманитарно-экономическом институте. Карьеру в правоохранительных органах начал с должности командира взвода, впоследствии возглавил ОМОН Управления Росгвардии по Северной Осетии. Награжден орденом Мужества и медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.