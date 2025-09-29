Названо последнее желание Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы

Последнее желание погибшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной — оставить тело на горе, чтобы избежать рискованной спасательной операции, которая может стоить жизни другим людям. Такое мнение выразил телеведущий Валдис Пельш.
«Половина альпинистов в завещании указывает, что в случае гибели нужно оставить тело на горе. Было несколько спусков погибших с Эвереста, когда родственники нанимали за деньги гидов, выполнявших эту сложную работу. Но проводить спасательную операцию рискованно и не оправдано, потому что могут погибнуть еще люди», — сказал Пельш, который много лет занимается альпинизмом. Его слова передает StarHit.
Один из главных вопросов, который мучает сейчас родных и близких Натальи, — что делать с телом. Из-за плохой погоды подобраться туда можно будет не раньше весны 2026 года. Но даже это не гарантирует, что альпинистку спустят и достойно похоронят.
Наталья Наговицина оказалась заблокирована на пике Победы в Киргизии на высоте 7439 метров с переломом ноги, находясь без продовольствия и средств связи. Проведение спасательной операции оказалось невозможным из-за неблагоприятных погодных условий и сложного горного рельефа. Первые сообщения о гибели спортсменки появились 23 августа. Четырьмя годами ранее на соседней вершине трагически погиб ее супруг, однако несмотря на это обстоятельство, Наговицина приняла решение совершить восхождение.
Перед своей кончиной альпинистка передала послание сыну, в котором просила сообщить ребенку, что «мама задерживается». Это сообщение первоначально поступило к альпинистам из расположенного поблизости лагеря, после чего было передано далее. Последние слова Наговициной были озвучены ее подругой Лией Поповой в интервью журналистам НТВ.
