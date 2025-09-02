Опубликовано видео, подтверждающее смерть альпинистки Наговициной

Виктория Боня опубликовала видео с места гибели альпинистки Наговициной
Группе альпинистов удалось запустить дрон Фото:
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицина скончалась. Видео с дрона опубликовала телеведущая и блогер Виктория Боня.

«Наталья Наговицына упокоилась с миром», — написала Боня в своем telegram-канале. 2 сентября, группе альпинистов удалось запустить дрон на одной из самых высоких и труднодоступных вершин Центральной Азии — Пике Победы.

Наговицина травмировала ногу во время спуска с Пика Победы 12 августа. Попытки спасти женщину не увенчались успехом. На Пике Победы уже началась зима, и добраться туда можно будет только следующей летом.

