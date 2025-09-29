Глава МИД Польши призвал НАТО быть осторожнее с военной техникой у границ России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны-участницы НАТО проявлять повышенную осторожность при использовании военных самолетов и кораблей вблизи российских границ. Об этом он заявил 29 сентября на международной конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum. 

«Я думаю, что мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации», — подчеркнул Сикорский во время выступления. Трансляция велась на сайте YouTube.

По словам дипломата, подобная позиция обусловлена рисками эскалации в регионе и необходимостью поддерживать устойчивые каналы коммуникации между военными структурами. Сикорский также напомнил, что в условиях текущей международной обстановки любые провокационные действия или ошибки могут привести к серьезным последствиям для всего Североатлантического альянса.

Ранее Радослав Сикорский уже высказывал жесткие предупреждения в адрес России, заявляя на заседании Совбеза ООН о готовности НАТО сбивать российские самолеты и ракеты в случае пересечения воздушного пространства альянса. В ответ на эти заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российская авиация действует строго в рамках международных правил, а обвинения в нарушении границ не подтверждены доказательствами.

