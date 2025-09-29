За неделю на пермских дорогах пострадали шестеро детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекторы зафиксировали нарушение ПДД и у водителей, и у пешеходов
Инспекторы зафиксировали нарушение ПДД и у водителей, и у пешеходов Фото:

В Перми за неделю с 22 по 28 сентября произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека, среди них — шестеро детей. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«Нарушение правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям. В результате ДТП 22 человека получили ранения различной степени тяжести, включая шестерых несовершеннолетних, а один человек погиб. Обнаружено 30 автомобилистов, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, а 34 водителя не имели водительских прав», — передает пресс-служба Госавтоинспекции через издание «Новый компаньон».

За отчетный период инспекторы зафиксировали 15 случаев выезда транспортных средств на встречную полосу движения и 83 случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, отмечено 73 нарушения правил со стороны самих пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и предупреждают о регулярных рейдах по выявлению нарушителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми за неделю с 22 по 28 сентября произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека, среди них — шестеро детей. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. «Нарушение правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям. В результате ДТП 22 человека получили ранения различной степени тяжести, включая шестерых несовершеннолетних, а один человек погиб. Обнаружено 30 автомобилистов, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, а 34 водителя не имели водительских прав», — передает пресс-служба Госавтоинспекции через издание «Новый компаньон». За отчетный период инспекторы зафиксировали 15 случаев выезда транспортных средств на встречную полосу движения и 83 случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, отмечено 73 нарушения правил со стороны самих пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и предупреждают о регулярных рейдах по выявлению нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...