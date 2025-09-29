За неделю на пермских дорогах пострадали шестеро детей

В Перми за неделю с 22 по 28 сентября произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека, среди них — шестеро детей. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
«Нарушение правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям. В результате ДТП 22 человека получили ранения различной степени тяжести, включая шестерых несовершеннолетних, а один человек погиб. Обнаружено 30 автомобилистов, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, а 34 водителя не имели водительских прав», — передает пресс-служба Госавтоинспекции через издание «Новый компаньон».
За отчетный период инспекторы зафиксировали 15 случаев выезда транспортных средств на встречную полосу движения и 83 случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, отмечено 73 нарушения правил со стороны самих пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и предупреждают о регулярных рейдах по выявлению нарушителей.
