Волгоградская авиагавань временно приостановила работу

В аэропорту Волгограда временно приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее подобные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда, а также в Калуге, с целью обеспечения безопасности полетов. Тогда меры длились около трех часов и были сняты после стабилизации ситуации. Информация о причинах нынешнего ограничения и сроках его снятия пока не уточняется.
