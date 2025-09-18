Аэропорт Волгограда временно закрыт

Ограничения в аэропорту Волгограда ввели для обеспечения безопасности полетов
В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее аналогичные меры уже были реализованы в аэропортах городов Волгоград и Калуга для обеспечения безопасности рейсов. Они были сняты спустя три часа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!