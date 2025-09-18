Аэропорт Волгограда временно закрыт

В волгоградском аэропорту ввели временные ограничения
Ограничения в аэропорту Волгограда ввели для обеспечения безопасности полетов
Ограничения в аэропорту Волгограда ввели для обеспечения безопасности полетов

В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.

Ранее аналогичные меры уже были реализованы в аэропортах городов Волгоград и Калуга для обеспечения безопасности рейсов. Они были сняты спустя три часа.

