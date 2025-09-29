29 сентября 2025

Путин раскрыл, сколько объектов построила Россия в Донбассе

Путин: Россия построила и отремонтировала более 20 тысяч объектов в Донбассе
Путин поздравил жителей новых регионов с воссоединением
Путин поздравил жителей новых регионов с воссоединением

Россия построила и отремонтировала более 20 тысяч объектов на Донбассе и в Новороссии. Об этом заявил президент страны Владимир Путин

«С 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи различных объектов на Донбассе и в Новороссии. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодежные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог», — заявил Путин. Его слова опубликована на официальном сайте Кремля.

Ранее Путин одобрил комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года, который предусматривает строительство и реконструкцию сотен объектов по всей стране, включая дороги, социальные учреждения и энергетические сети. Этот план был утвержден правительством в августе 2025 года и направлен на повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие регионов, в том числе новых территорий.

