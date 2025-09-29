Путин раскрыл, сколько объектов построила Россия в Донбассе

Россия построила и отремонтировала более 20 тысяч объектов на Донбассе и в Новороссии. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«С 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи различных объектов на Донбассе и в Новороссии. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодежные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог», — заявил Путин. Его слова опубликована на официальном сайте Кремля.
Ранее Путин одобрил комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года, который предусматривает строительство и реконструкцию сотен объектов по всей стране, включая дороги, социальные учреждения и энергетические сети. Этот план был утвержден правительством в августе 2025 года и направлен на повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие регионов, в том числе новых территорий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.