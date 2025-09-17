Путин принял неординарное решение в условиях жесткого дефицита

Президент Владимир Путин в условиях серьезного бюджетного дефицита принял неординарное решение. На совещании с правительством 17 сентября он одобрил комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года. Несмотря на сложности с наполнением федеральной казны, в России будет построено и реконструировано почти 300 объектов — это автомобильные и железные дороги, мосты, морские порты и аэропорты, социальные учреждения и другие. Все это, говорят эксперты, — серьезный задел на будущее.
О планах инфраструктурного развития президент попросил рассказать вице-премьера Марата Хуснуллина. По словам зампреда правительства, документ станет «ключевым инструментом реализации стратегии пространственного развития страны», в том числе развития агломераций и опорных населенных пунктов. «План формирует сбалансированную систему создания объектов, учитывающую потребности регионов и их жителей, а также приоритеты социально-экономического развития и ключевые задачи нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Кроме того, реализация плана увязана с достижением целого ряда национальных целей», — отметил Хуснуллин.
Вице-премьер сообщил, что среди объектов, которые «прямо повлияют на качество жизни граждан», предусмотрено более четырех тысяч километров железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов и более двух тысяч автодорог. Также будут построены новые газопроводы, атомные, тепловые, солнечные и ветроэлектрические станции, линии электропередач. Планом предусмотрено строительство 28 кампусов мирового уровня в различных вузах, прокладка порядка 20 тысяч километров оптоволокна, что позволит повысить качество связи.
«Все эти объекты подкреплены финансированием. Мы реализуем это как живой механизм, — подчеркнул Хуснуллин. – Следующий этап этого плана – утверждение комплексных программ развития инфраструктуры на региональном уровне».
Путин одобрил планы. «Отлично. Хочу поблагодарить всех коллег, которые работали над этим документом, и выразить надежду, что он будет исполняться должным образом», — отметил глава государства.
Комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года правительство утвердило в конце августа. Распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, — это почти 100 страниц таблиц с указанием объектов строительства и реконструкции: аэропортов, автомобильных и железных дорог, газопроводов, мостов, морских портов и терминалов, судоходных шлюзов, электростанций, социальных объектов, а также телекоммуникационных — интернет — сетей. Всего — более 280 различных проектов, которые должны быть реализованы за 10 лет.
И это притом, что бюджет страны последние три года дефицитный. Так, в 2023-ом превышение расходов над доходами составило 3,2 трлн рублей, в 2024-ом — почти 3,5 трлн. За восемь месяцев этого года дефицит превысил 4,1 трлн рублей.
Более того, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже назвал бюджет следующего, 2026 года, «военным» — расходы на оборонку, вероятно, по-прежнему останутся высокими. В июне Владимир Путин озвучил, что Россия тратит на военные расходы 13,5 трлн рублей, или 6,3% ВВП.
Тем не менее даже в таких условиях власти не только не останавливают, а расширяют проекты по развитию инфраструктуры. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов говорит, что инфраструктура — «необходимый элемент развития экономики». И в кризис она может стать новым драйвером развития.
«Все рассказы про то, что в США в условиях именно Великой депрессии получила развитие система автодорог, верны. И сейчас вложения в инфраструктуру более выгодны, чем в какие-то “тучные” годы.
Идет перестройка всей экономики страны в новое состояние. Это и необходимость развития Дальнего Востока, и в целом поворот на Восток, и создание опорных населенных пунктов в условиях демографического сжатия. Инфраструктура — это всегда задел на будущее», — подчеркивает Климанов.
Как объяснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, это связано с долгосрочными приоритетами экономики и потребностями общества. «Инфраструктура позволяет повысить качество жизни граждан, создать новые рабочие места, снизить затраты на логистику и транспорт. Отказаться от этого строительства нельзя, но можно оптимизировать расходы», — отмечает Калачев.
Впрочем, если «резать сметы», значит, нужно просчитывать все риски. «Специфика инфраструктурных проектов — их высокая затратность и длительность. Есть риск, что оптимизация в виде сокращения бюджетных расходов в условиях дефицита может привести к снижению качества инфраструктуры. Тут нужны учет и контроль, совершенствование законодательных мер, бюджетных механизмов и привлечение частных инвестиций», — полагает Константин Калачев.
По мнению замдиректора Института исследования проблем современной политики Андрея Белокурова, текущая ситуация с бюджетом — это «не про противопоставление СВО и экономики». «Это формирование принципиально новой парадигмы, которую можно охарактеризовать как „мобилизационная экономика суверенного развития“.
Власть демонстрирует курс на то, что ни один вызов, даже такой масштабный, как СВО, не должен останавливать долгосрочное стратегическое планирование. Наоборот, он его только актуализирует и ускоряет, во многом именно благодаря политическому и санкционному давлению со стороны Запада», — считает политолог.
Комплексный план развития инфраструктуры Белокуров называет ответом на санкционное давление, который направлен «не на выживание, а на ускоренное построение экономики, максимально независимой от враждебных внешних воздействий». «Любые военные действия рано или поздно заканчиваются. На это указывает целый ряд явных и не очень сигналов, включая возрождение диалога между Москвой и Вашингтоном и даже возобновление работы аэропорта Краснодара после трехлетнего перерыва», — заключил Белокуров.
