29 сентября 2025

В аэропортах Краснодара, Калуги и Ставрополя введены временные ограничения

В трех аэропортах страны введены ограничения
В трех аэропортах страны введены ограничения Фото:

В трех российских аэропортах — Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя по соображениям безопасности», — сообщил Артем Кореняко. Сообщения появилось в его в telegram-канале.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Калуги, а также в Тамбове, Самаре и Пензе. Такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов и обычно сопровождались официальными разъяснениями Росавиации. Ограничения в разных регионах вводятся с разной периодичностью в зависимости от текущей обстановки.

