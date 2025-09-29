Два российских аэропорта ограничены для приема и выпуска рейсов

В двух российских аэропортах ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее уже приостанавливали выпуск и прием воздушных судов в трех российских аэропортах. Ограничения коснулись Калуги, Самары и Пензы.
