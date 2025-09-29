29 сентября 2025

Каждый шестой родитель в Прикамье возьмет отпуск на время осенних каникул

16% родителей учеников планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах
В Пермском крае 16% родителей школьников планируют взять отпуск на период осенних каникул, чтобы провести время с детьми. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

«Планы родителей зависят от возраста ребенка. Так, отпуск собираются взять 19% родителей младших школьников, среди родителей учеников средних классов — 12%, а среди родителей старшеклассников — только 7%», — отмечается в исследовании. При этом чаще всего отпуск на время каникул берут матери — такую возможность рассматривают 18% опрошенных женщин. Среди отцов этот показатель составляет 13%.

Большинство родителей (65%), не будут корректировать свой рабочий график из-за осенних каникул. Среди причин такого решения участники опроса называли уже запланированный отпуск на другое время года, а также помощь родственников, которые готовы присмотреть за детьми. Некоторые респонденты отметили, что дети достаточно взрослые, чтобы самостоятельно проводить свободное время без постоянного присмотра взрослых.

