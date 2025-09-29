В Пермском крае умер известный реаниматолог Дмитрий Антипин

В Пермском крае скончался кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Антипин. Он посвятил профессиональной деятельности в области медицины свыше двух десятилетий.
«Коллектив городской больницы выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его коллег и пациентов», — сообщает городская больница города Соликамск в соцсети «ВКонтакте».
Будучи выпускником Пермской государственной медицинской академии, он на протяжении многих лет трудился в Перинатальном центре города Соликамска, где зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист. В различные периоды своей карьеры Дмитрий Антипин занимал руководящие посты в медицинских учреждениях Соликамска и Березников, внося значимый вклад в развитие системы здравоохранения региона.
