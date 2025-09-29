29 сентября 2025

Рецидивист из Копейска, пытавшийся сжечь собутыльника, предстанет перед судом

Неоднократно судимого жителя Копейска (Челябинская область), пытавшегося сжечь собутыльника живьем, будут судить. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений МВД и СКР по региону, расследование по делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Окончено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. „а“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), п.п. „а“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе областного следкома отметили, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Работа велась совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по городу Копейску.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 сентября прошлого года. В квартире на улице Кузнецова выпивали двое мужчин. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый покинул жилище, а после поджег подъезд. От отравления дымом погибли 53-летний мужчина и 66-летняя женщина. Еще двое жильцов успели покинуть квартиру через окно.

Сам обвиняемый скрылся с места преступления. Но был оперативно задержан.

