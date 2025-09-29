Челябинец лишился автомобиля из-за 109 штрафов от ГАИ

В Челябинской области местный житель лишился автомобиля Lifan из-за 109 штрафов от ГАИ и незакрытого кредита. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, общая сумма долга составляла порядка 250 тысяч рублей.
«Взыскать привычными способами указанную сумму не удавалось: счета должника были пусты, официального дохода не имелось, за границу он не стремился, запрет на регистрационные действия с принадлежащим ему автотранспортом его не беспокоил. Но однажды вечером безмятежное существование гражданина было прервано — он был остановлен сотрудником ГАИ в ходе совместного рейда с судебными приставами Копейского ГОСП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Мужчина пытался избежать ареста автомобиля. Он утверждал, что штрафы получил водитель, которому он ранее без перерегистрации продал свой ВАЗ-2112. Но изменить ситуацию не смог и в компании пристава-исполнителя отогнал Lifan на спецстоянку.
Должнику дали срок для выплаты всех задолженностей. В случае его истечения — будет начата процедура оценки автомобиля для дальнейшей его передачи на принудительную реализацию.
