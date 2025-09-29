Бастрыкин взял на контроль массовую драку подростков в Тюмени

Бастрыкин распорядился доложить ему о результатах расследования
Расследование по поводу массовой драки, произошедшей между подростками на Мысу в Тюмени, взято на контроль главой СК РФ Александр Бастрыкиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председателю СК РФ доложат о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки в Тюмени. Отмечается, что в конфликте могли принимать участие подростки», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как ранее писало URA.RU, конфликт произошел на Мысу и попал на видео. В драке участвовало порядка восьми человек.
