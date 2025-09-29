29 сентября 2025

Бастрыкин заинтересовался приговором, который суд вынес жителям за избиение полицейских в ХМАО

Бастрыкину доложат о приговоре жителям ХМАО, которые избили полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава следственного комитета ХМАО Мокшин доложит Бастрыкину о результатах расследования инцидента с избиением полицейских
Глава следственного комитета ХМАО Мокшин доложит Бастрыкину о результатах расследования инцидента с избиением полицейских Фото:

Глава следственного комитета России затребовал доклад по итогам расследования уголовного дела, где двое жителей Нефтеюганска (ХМАО) избили полицейских. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о результатах расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе», – сообщается в telegram-канале федерального ведомства. Суд назначил двум югорчанам штрафы за избиение полицейских.

В конце июля суд отправил под домашний арест двух югорчан, которые напали с кулаками на полицейских. В сентябре суд вынес им приговор по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти» и при этом они оказались приговорены лишь к штрафу в размере 25 и 30 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава следственного комитета России затребовал доклад по итогам расследования уголовного дела, где двое жителей Нефтеюганска (ХМАО) избили полицейских. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о результатах расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе», – сообщается в telegram-канале федерального ведомства. Суд назначил двум югорчанам штрафы за избиение полицейских. В конце июля суд отправил под домашний арест двух югорчан, которые напали с кулаками на полицейских. В сентябре суд вынес им приговор по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти» и при этом они оказались приговорены лишь к штрафу в размере 25 и 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...