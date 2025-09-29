Бастрыкин заинтересовался приговором, который суд вынес жителям за избиение полицейских в ХМАО

Глава следственного комитета России затребовал доклад по итогам расследования уголовного дела, где двое жителей Нефтеюганска (ХМАО) избили полицейских. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о результатах расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе», – сообщается в telegram-канале федерального ведомства. Суд назначил двум югорчанам штрафы за избиение полицейских.
В конце июля суд отправил под домашний арест двух югорчан, которые напали с кулаками на полицейских. В сентябре суд вынес им приговор по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти» и при этом они оказались приговорены лишь к штрафу в размере 25 и 30 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!