Правоохранители заинтересовались главой Крымского района Кубани

Силовики проводят проверку в отношении главы Крымского района Кубани Леся
Источник в правоохранительных органах уточнил, что проверочные мероприятия проводятся в отношении главы Крымского района
Источник в правоохранительных органах уточнил, что проверочные мероприятия проводятся в отношении главы Крымского района

В отношении главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся начаты проверочные мероприятия. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Выполняется задача по проведению проверочных мероприятий», — сказал источник в разговоре с ТАСС. По его словам, проверочные мероприятия инициированы в отношении руководителя Крымского района Сергея Леся. Иных подробностей на данный момент не приводится.

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был задержан в Екатеринбурге. Предварительно, по обвинению в мошенничестве. Сам экс-чиновник отвергает предъявленные обвинения. Адвокаты настаивают на его непричастности к инкриминируемым преступлениям и ходатайствуют об освобождении подзащитного из-под стражи по состоянию здоровья. После задержания у Чемезова резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем он был госпитализирован.

