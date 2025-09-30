Столтенберг: Зеленского призывали уступить территории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В книге Столтенберга говорится, что со временем позиция Киева стала более гибкой
В книге Столтенберга говорится, что со временем позиция Киева стала более гибкой Фото:

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что призывал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность уступки части территорий в рамках поиска путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на новую книгу Столтенберга «Под моим надзором».

«Когда я впервые намекнул на „финское решение“ войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — передает слова Столтенберга RT. В его книге говорится, что со временем позиция Киева стала более гибкой. Зеленский и его советники начали более внимательно относиться к подобным предложениям, однако настаивали на том, что любые новые территориальные реалии должны быть закреплены международными гарантиями безопасности, прежде всего — через членство Украины в НАТО.

«Финское решение» — это отсылка к событиям 1940-х годов, когда Финляндия, будучи под военным давлением, пошла на территориальные уступки Советскому Союзу ради сохранения независимости и прекращения боевых действий. Ранее Зеленский в интервью западным СМИ заявлял о том, что украинская сторона может быть готова к обсуждению новых границ страны только в том случае, если у Киева не останется сил для ведения дальнейших боевых действий за потерянные территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что призывал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность уступки части территорий в рамках поиска путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на новую книгу Столтенберга «Под моим надзором». «Когда я впервые намекнул на „финское решение“ войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — передает слова Столтенберга RT. В его книге говорится, что со временем позиция Киева стала более гибкой. Зеленский и его советники начали более внимательно относиться к подобным предложениям, однако настаивали на том, что любые новые территориальные реалии должны быть закреплены международными гарантиями безопасности, прежде всего — через членство Украины в НАТО. «Финское решение» — это отсылка к событиям 1940-х годов, когда Финляндия, будучи под военным давлением, пошла на территориальные уступки Советскому Союзу ради сохранения независимости и прекращения боевых действий. Ранее Зеленский в интервью западным СМИ заявлял о том, что украинская сторона может быть готова к обсуждению новых границ страны только в том случае, если у Киева не останется сил для ведения дальнейших боевых действий за потерянные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...