Столтенберг: Зеленского призывали уступить территории

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что призывал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность уступки части территорий в рамках поиска путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на новую книгу Столтенберга «Под моим надзором».
«Когда я впервые намекнул на „финское решение“ войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — передает слова Столтенберга RT. В его книге говорится, что со временем позиция Киева стала более гибкой. Зеленский и его советники начали более внимательно относиться к подобным предложениям, однако настаивали на том, что любые новые территориальные реалии должны быть закреплены международными гарантиями безопасности, прежде всего — через членство Украины в НАТО.
«Финское решение» — это отсылка к событиям 1940-х годов, когда Финляндия, будучи под военным давлением, пошла на территориальные уступки Советскому Союзу ради сохранения независимости и прекращения боевых действий. Ранее Зеленский в интервью западным СМИ заявлял о том, что украинская сторона может быть готова к обсуждению новых границ страны только в том случае, если у Киева не останется сил для ведения дальнейших боевых действий за потерянные территории.
