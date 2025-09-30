Вывод челябинца из запоя закончился смертью, врача будут судить

В Челябинске будут судить врача, который, пытаясь вывести человека из запоя, ввел ему сильнодействующее вещество. Но от действия лекарства человеку стало плохо, и он скончался, сообщили URA.RU в пресс-службах областных управлений СКР и МВД. По делу утверждено обвинительное заключение, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
«15 января текущего года фигурант прибыл в один из домов в деревне Касарги Сосновского района Челябинской области и, получив вознаграждение в размере 10 тыс. рублей, незаконно, не имея лицензии, оказал 47-летнему мужчине медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», в том числе ввел внутривенно сильнодействующие вещества. После оказанной услуги состояние мужчины ухудшилось и через непродолжительное время он скончался», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В пресс-службе ГУ МВД по области отметили, что врач действовал не один. В его группу входило не менее 13 человек. С их помощью он приобретал, хранил и перевозил сильнодействующие препараты, оборот которых ограничен на территории РФ. У всех фигурантов прошли обыски. Группа действовала в регионе с 1 июня 2022 года по 4 апреля 2025 года
После задержания в отношении врача возбудили несколько уголовных дел: по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой), ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Материалы направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступной группы предварительное следствие продолжается», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.
