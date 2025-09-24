В Европе пообещали построить «стену дронов» на границе с Россией

Евросоюз готовится построить «стену дронов» — инновационную систему мониторинга и защиты от беспилотников. Проект может быть реализован уже в течение ближайших 12 месяцев. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
«Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников», — сказал Кубилюс в интервью порталу Euractiv. Он подчеркнул, что современные системы хорошо справляются с обнаружением истребителей и ракет, однако дроны — совсем другой вызов. Они малы, летают на низких высотах и часто остаются незамеченными для радаров.
Проект инициирован Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Планируется, что новая система охватит всю восточную границу Евросоюза с Россией, а также затронет территорию Украины. В ближайшее время к обсуждению присоединятся Болгария, Латвия, Литва, Эстония и Румыния. На данный момент проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.
«Стена дронов» будет представлять собой многослойную систему мониторинга и защиты. Она объединит воздушные средства с камерами и радарами, а также наземные комплексы с датчиками и иными системами контроля воздушного пространства. Реализация столь масштабного проекта потребует значительных финансовых и организационных ресурсов.
