Shot: дочь криминального авторитета Цапка протаранила на машине стену дома

После аварии девушка угрожала сотрудникам полиции увольнениями
После аварии девушка угрожала сотрудникам полиции увольнениями Фото:

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка, Анастасия, протаранила стену дома на Mercedes в Ростовской области. ДТП случилось в селе Николаевка Неклиновского района.

«25-летняя Анастасия Цапок за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S врезалась в частный дом в селе Николаевка Неклиновского района, разрушив стену и оказавшись внутри здания», — пишет telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, автомобиль с высокой скоростью вылетел с дороги и буквально «въехал» в частный дом.

В момент аварии в салоне автомобиля находились два человека: Анастасия Цапок и молодой мужчина. Ни они, ни владельцы дома не пострадали. Свидетели утверждают, что Анастасия находилась за рулем в состоянии опьянения. После аварии она вела себя вызывающе, угрожала сотрудникам полиции увольнениями и отказывалась выполнять их требования. Оба участника происшествия были отправлены на медицинское освидетельствование. Mercedes-Benz AMG GT 63S, на котором передвигалась Анастасия, оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

Анастасия Цапок — дочь Сергея Цапка, лидера так называемой «цапковской» ОПГ. Эта преступная группировка действовала на территории Краснодарского края с начала 1990-х по начало 2010-х годов и прославилась рядом особо жестоких преступлений, включая массовые убийства в Кущевском районе. Сергей Цапок был осужден на пожизненный срок и скончался в колонии в 2014 году.

