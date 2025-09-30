Кровавая расправа: экс-сотрудник банка убил свою начальницу

В Москве бывший сотрудник зарезал свою начальницу — заместителя руководителя филиала Сбера на Автозаводской улице. Об этом сообщают журналисты. Правоохранители также подтвердили информацию. Подозреваемый уже задержан. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Месть за увольнение
Бывший сотрудник банка напал с ножом на свою начальницу 30 сентября в отделении Сбера на Автозаводской улице в Москве. Женщина скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Сейчас его допрашивают следователи. По предварительным данным, мужчина ранее работал в данном отделении банка, однако в последнее время был уволен. Утром 30 сентября он пришел в офис и совершил нападение на руководителя.
По информации журналистов, задержанный был недоволен своим увольнением и решил выяснить отношения с бывшей начальницей. Он принес с собой нож и напал на женщину прямо в рабочем кабинете. Убитую зовут Наталья Р., ей 37 лет.
Следователи изымают записи с камер наблюдения, опрашивают сотрудников банка и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело: особый контроль
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование убийства 39-летней женщины в помещении банка на улице Автозаводская. По данным ведомства, тело сотрудницы с ножевым ранением шеи обнаружили коллеги. В настоящий момент на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый, 39-летний мужчина, был задержан на месте происшествия. Следователи изъяли орудие преступления и назначили необходимые экспертизы. В прокуратуре подчеркнули, что ход расследования находится на особом контроле. Оперативники опрашивают сотрудников банка и устанавливают все обстоятельства случившегося.
