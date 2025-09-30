Медведев заявил, что ИИ неспособен писать такие же посты в Telegram, как он

Искусственный интеллект не сможет писать такие же посты в Telegram, как заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом последний заявил в рамках дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия».
«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал. Он пока на такое не способен», — заявил Медведев в прямой трансляции дискуссии.
Но Медведев также отметил, что использовать искусственный интеллект интересно и полезно. Также он добавил, что обращается к нему в случаях подготовки каких-то материалов.
Власти России активно продвигают внедрение искусственного интеллекта в государственное управление, делая ставку на цифровые платформы вроде «ГосТеха». По словам экспертов, ИИ помогает повысить прозрачность работы чиновников и упростить доступ граждан к госуслугам, однако стратегические решения и этическая оценка по-прежнему остаются за человеком.
